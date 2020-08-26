Андреа Пирло: я хочу, чтобы мой «Ювентус» был похож на команды Конте

Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, каким желает видеть футбол в исполнении своей команды.
На своей дебютной пресс-конференции во вторник, 25 августа, 41-летний экс-футболист восторженно рассказал о командах «Ювентуса», в которых он играл под руководством Антонио Конте с 2011 по 2014 годы, ныне возглавляющего миланский «Интер».
«Я хочу, чтобы мой «Ювентус» был похож на команды Антонио Конте, в которых я выступал. Надеюсь, мы сможем достичь такого же уровня желания и сплочённости, как и в те времена. Но главное, что я хотел бы вернуть — эти принципы, эту ДНК работы и самопожертвования, заботы друг о друге, и только так мы сможем достичь поставленных целей.
Я хочу внести некоторый энтузиазм в игру, которого не хватало в последний период, чтобы команда показывала активный футбол и проявляла доминирование в игре, о чём я уже рассказал игрокам. Я сказал им две вещи — во-первых, вы всегда должны владеть мячом, а во-вторых, что его нужно быстро возвращать под свой контроль. Это два главных тактических правила, в которые я верю. Это самые важные вещи для моей команды», — цитирует Пирло Goal.
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