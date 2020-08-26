«Эвертон» рассчитывает в ближайшие дни осуществить трансфер Хамеса Родригеса из «Реала»

Английский «Эвертон» желает приобрести 29-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, информирует The Telegraph.

Как утверждает источник, подписание колумбийца было бы значительным успехом для «Эвертона», так как Джеймс хотел бы воссоединиться с Карло Анчелотти, под руководством которого он успешно выступал в «Реале», а также был арендован «Баварией». Анчелотти также попытался подписать Хамеса, когда он был тренером «Наполи», и сейчас он по-прежнему настаивает на сделке, желая поработать с экс-полузащитником «Реала»

У 29-летнего игрока остался ещё 1 год действия контракта с «Реалом», и испанский гранд намерен продать его во время этого трансферного окна, а не осуществлять ещё одно арендное соглашение.

Пока не ясно, какую плату «Реал» потребует за Хамеса — если таковая будет — поскольку они стремятся исключить его из своих зарплатных ведомостей. Переговоры, по словам источника, идут хорошо и выгодны обоим клубам. Родригес был тесно связан с переходом в турецкий «Галатасарай», но источник предполагает, что «Эвертон» является явным фаворитом и надеется подписать его в ближайшие дни.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании 29-летний полузащитник принял участие в 8 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.