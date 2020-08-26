ЦСКА увеличил предложение по хавбеку «Ривер Плейт» Карраскалю до € 9 млн

Московский ЦСКА увеличил предложение по 22-летнему колумбийскому атакующему полузащитнику «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю, сообщает Primera Edición.
По данным источника, московский клуб предложил за полузащитника € 9 млн. Сообщается, что ЦСКА рассчитывал подписать Карраскаля за € 7,5 млн, однако получил отказ от аргентинского клуба. «Ривер Плейт» планирует продать Карраскаля за сумму не менее € 10 млн.
Карраскаль перешёл в «Ривер Плейт» зимой этого года из украинских «Карпат». В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 8 матчах аргентинской Суперлиги, а также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 матчах Кубка Либертадорес. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 2,7 млн.
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