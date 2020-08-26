«Химки» получат 165 млн рублей по контракту с крупнейшей в России строительной компанией
Стала известна сумма, которую получат подмосковные «Химки» по контракту с новым титульным спонсором — крупнейшей в России строительной компанией ПИК.
По данным «РБК-Спорт», без бонусов контракт рассчитан на 140 млн рублей, однако в случае успешного выступления в Российской Премьер-Лиге сумма вырастет до 165 млн рублей.
Напомним, «Химки» объявили о начале сотрудничества с ПИК 22 августа. Начиная с домашнего матча 4-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» логотип компании был размещён на форме подмосковной команды.
Компания ПИК была основана в 1994 году. По состоянию на январь 2020-го ПИК является крупнейшим застройщиком в России.
Вчера, 25 августа, в матче 5-го тура РПЛ «Химки» сыграли вничью с тульским «Арсеналом».
«Химки» упустили победу над тульским «Арсеналом»
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