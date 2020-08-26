Денис Макаров рассказал о своём голе-красавце в матче с ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров поделился эмоциями от победного мяча в матче с ЦСКА.



«Первая мысль была – отдать передачу налево. Но когда понял, что меня никто не встречает и позиция для удара удобная, – пробил. Перед ударом ещё успел поднять голову и оценить положение вратаря. Мне показалось, что мяч очень долго летел. Смотрел на него и думал: «Да или нет?» Здорово, что залетел. Был очень рад забить и принести пользу команде. Хотя на первое место по важности в этом году я бы поставил другой гол — «Оренбургу» в прошлом чемпионате: положение у «Рубина» было очень тяжёлое, нервная концовка. Приятно было забить «Краснодару». В Москве тоже получился классный гол, но в ФНЛ бывали даже красивее. К тому же это только начало чемпионата и времени на исправление ситуации много. Сейчас три очка были очень нужны, чтобы почувствовать себя увереннее. После первых трёх туров было эмоционально тяжело, а теперь немного отлегло на душе», – сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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22 августа в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» на выезде переиграл ЦСКА (2:1). Макаров забил победный гол на 92-й минуте.