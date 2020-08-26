Перед «Динамо» стоят три задачи на сезон, одна из них — выход в группу Лиги Европы
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какие задачи на сезон-2020/2021 поставлены перед командой.
«Задача на этот сезон чёткая — попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы. Все три задачи сформулировал совет директоров, главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают. Начали сезон хорошо, только последний результат в Туле расстроил. Посмотрим, как команда сыграет с „Зенитом“, после этого можно давать оценки», — приводит слова Степашина ТАСС.
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило тульскому «Арсеналу» со счётом 0:2. Сегодня, 26 августа, бело-голубым предстоит встреча с петербургским «Зенитом».
Вилков назначен VAR-ассистентом на матч «Динамо» — «Зенит»
- 26 августа 2020
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