Полузащитник «Химок» Тихий раскритиковал арбитра за судейство в матче с «Арсеналом»

Полузащитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий раскритиковал арбитра Николая Волошина за судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (1:1).

Футболист опубликовал в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором хорошо видно, что на 67-й минуте матча нападающий «Арсенала» Эванс Кангва попал Тихому локтем по лицу. Полузащитник упал на газон, остановить форварда попытался хавбек «Химок» Данил Казанцев, однако в подкате он сбил соперника с ног и получил жёлтую карточку.

«Может, всё-таки вам стоило паузу на поле взять? И, на секундочку задумавшись, руками в воздухе ТВ нарисовать», — написал Тихий.

В 6-м туре чемпионата России «Химкам» предстоит встреча с волгоградским «Ротором».