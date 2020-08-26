Полузащитник «Химок» Тихий раскритиковал арбитра за судейство в матче с «Арсеналом»
Полузащитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий раскритиковал арбитра Николая Волошина за судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (1:1).
Футболист опубликовал в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором хорошо видно, что на 67-й минуте матча нападающий «Арсенала» Эванс Кангва попал Тихому локтем по лицу. Полузащитник упал на газон, остановить форварда попытался хавбек «Химок» Данил Казанцев, однако в подкате он сбил соперника с ног и получил жёлтую карточку.
«Может, всё-таки вам стоило паузу на поле взять? И, на секундочку задумавшись, руками в воздухе ТВ нарисовать», — написал Тихий.
В 6-м туре чемпионата России «Химкам» предстоит встреча с волгоградским «Ротором».
«Химки» упустили победу над тульским «Арсеналом»
- 26 августа 2020
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