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Премьер-министр России снял ограничения на въезд для иностранных тренеров и спортсменов

Премьер-министр России снял ограничения на въезд для иностранных тренеров и спортсменов
Футбол 0

26 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об устранении ограничений на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов, сообщает официальный сайт Правительства России.

Из-за пандемии коронавируса футболисты и члены тренерского штаба могли приезжать в Российскую Федерацию только на основании трудового соглашения. Теперь же спортсменам достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также визу, соответствующую целям поездки.

Решение существенно упростит пересечение границ для участников международных футбольных соревнований, в том числе в профессиональных спортивных лигах. Распоряжение полностью снимает установленные ограничения на проезд иностранных спортсменов.

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