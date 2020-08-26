Юрист Прокопец: шансов в ситуации с «Барселоной» больше у Месси

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил шансы нападающего Лионеля Месси расторгнуть контракт с «Барселоной».

«Для того чтобы точно понять, имеет право или нет Месси расторгать договор на основе опции, нам нужно знать формулировку этой опции. Как следует из прессы, по этой опции Месси имеет право сформулировать запрос на трансфер в течение двух недель после завершения сезона. В нынешних условиях конец сезона был сдвинут, и у Месси есть все основания попытаться активировать эту опцию. «Барселона» же настаивает на формальном исполнении. Шансов в этой ситуации больше у Месси, на мой взгляд.



Да и то, что вообще дошло до обмена документами между сторонами через претензии, показывает, что вероятность расторжения максимально высока», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.