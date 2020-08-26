«Ювентус» представил третий комплект формы на новый сезон, выполненный в оранжевом цвете

Туринский «Ювентус» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021.
Посмотреть видео можно на странице «Ювентуса» в "Твиттере".
Техническим спонсором «Ювентуса» является немецкая компания adidas. Комплект выполнен в оранжевом цвете и украшен чёрным узором, напоминающим разводы краски.
В минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии, но проиграл в финале Кубка и уступил в матче за Суперкубок Италии, а также вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
8 августа команду возглавил 41-летний Андреа Пирло, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Маурицио Сарри. Будучи игроком, Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка (2012, 2013) страны.
- 26 августа 2020
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