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«Локомотив» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

«Локомотив» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 августа, состоится матч «Локомотив» – «Ахмат». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери – Антон Анопа (Благовещенск).

«Локомотив», набрав 7 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 4-е место, «Ахмат» (7) расположился на 6-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входят «Сочи» (11) и «Спартак» (8).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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