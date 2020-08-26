«Ротор» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 26 августа, состоится матч «Ротор» – «Спартак». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Спартак», набрав 8 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место, «Ротор» (1) расположился на 16-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входит «Сочи» (11).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.