Антонио Конте рассчитывает, что Н'Голо Канте пополнит «Интер»
Опорный полузащитник «Челси» Н'голо Канте в ближайшее время может сменить клубную прописку. Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассчитывает, что сможет заполучить в состав французского футболиста, сообщает спортивный журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
«Нерадзурри» претендуют на Канте и Николо Бареллу, каждому из которых команда готова предложить долгосрочный контракт до 2025 года. «Челси» намерен расстаться с 10 футболистами, в список которых попал и французский опорный полузащитник.
В сезоне-2019/2020 футболист Канте вышел на поле 22 раза, забив три гола и заработав четыре жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника в € 80 млн.
«Интер» намерен приобрести Н'Голо Канте
- 26 августа 2020
-
16:03
-
15:59
-
15:52
-
15:51
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:04
-
15:03
-
14:52
-
14:34
-
14:13
-
13:56
-
13:36
-
13:35
-
13:16
-
13:08
-
12:54
-
12:49
-
12:44
-
12:25
-
12:17
-
11:51
-
11:40
-
11:16
-
11:15
-
10:57
-
10:55
-
10:41
-
10:08
-
10:05
-
09:58
-
09:48
-
09:45
Партнерский контент