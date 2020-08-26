Антонио Конте рассчитывает, что Н'Голо Канте пополнит «Интер»

Опорный полузащитник «Челси» Н'голо Канте в ближайшее время может сменить клубную прописку. Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассчитывает, что сможет заполучить в состав французского футболиста, сообщает спортивный журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



«Нерадзурри» претендуют на Канте и Николо Бареллу, каждому из которых команда готова предложить долгосрочный контракт до 2025 года. «Челси» намерен расстаться с 10 футболистами, в список которых попал и французский опорный полузащитник.



В сезоне-2019/2020 футболист Канте вышел на поле 22 раза, забив три гола и заработав четыре жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника в € 80 млн.

«Интер» намерен приобрести Н'Голо Канте