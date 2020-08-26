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Ливень откладывает проведение матча «Спартак-2» — «Краснодар-2»

Ливень откладывает проведение матча «Спартак-2» — «Краснодар-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Матч шестого тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» — «Краснодар-2» откладывается на неопределённое время из-за проливного дождя в Москве. Решение о том, состоится ли сегодня игра, будет принято в течение часа, сообщают представители молодёжной команды красно-белых в «Твиттере».

На странице «Спартака» размещены видео, которые демонстрируют затопленные раздевалки, а также поле стадиона. Футболисты вышли на разминку, но практически сразу были вынуждены вернуться в помещение.

Стартовый свисток матча должен был раздаться в 15:00 по московскому времени, но погодные условия внесли коррективы в расписание. На данный момент «Спартак-2» с 13 очками лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, а «Краснодар-2» занимает 19-е место.

Видео можно просмотреть в "твиттере" «Спартака-2»

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