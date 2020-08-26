«Монако» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Бадиашиле в € 25 млн

«Монако» не удовлетворило предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке французского защитника Бенуа Бадиашиля в размере € 25 млн. Главный тренер «монегасков» Нико Ковач заинтересован в 19-летнем футболисте, поэтому попросил руководителей клуба отклонять любые предложения о трансфере игрока, сообщает Get French Football News.



Бадьяшиль останется в клубе до тех пор, пока «Манчестер Юнайтед» не сделает запрос, от которого «Монако» не сможет отказаться. На футболиста также претендует «Байер», ведущий переговоры на протяжении нескольких недель.



Французский защитник в сезоне 2020/2021 провёл за «Монако» один официальный матч и отметился забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 20 млн.

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