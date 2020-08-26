Матч «Спартак-2» — «Краснодар-2» перенесён из-за проливного дождя

26 августа в 15:00 по московскому времени должна была стартовать встреча шестого тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» — «Краснодар-2». Погодные условия не позволили командам выйти на поле, и организаторы приняли решение о переносе матча. Игра начнётся завтра, 27 августа, в 15:00 мск, сообщают представители молодёжной команды красно-белых в «Твиттере».
Футболисты пытались начать встречу и даже выходили на разминку, но были вынуждены вернуться в подтрибунное помещение. Поле оказалось затоплено, поэтому не было пригодно для проведения футбольного матча.
«Спартак-2» возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги, не потерпев ни одного поражения. «Краснодар-2» сражается за выживание, занимая 19-ю строчку с четырьмя очками.
26 августа в Москве должны пройти матчи пятого тура Российской Премьер-Лиги – «Локомотив» примет «Ахмат», а «Динамо» сыграет с «Зенитом».
- 26 августа 2020
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
17:10
-
17:04
-
17:03
-
16:48
-
16:33
-
16:21
-
16:19
-
16:12
-
16:03
-
15:59
-
15:52
-
15:51
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:04
-
15:03
-
14:52
-
14:34
-
14:13
-
13:56
-
13:36
-
13:35
-
13:16
-
13:08
-
12:54
-
12:49
-
12:44
-
12:25
-
12:17