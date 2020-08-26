Матч «Спартак-2» — «Краснодар-2» перенесён из-за проливного дождя

26 августа в 15:00 по московскому времени должна была стартовать встреча шестого тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» — «Краснодар-2». Погодные условия не позволили командам выйти на поле, и организаторы приняли решение о переносе матча. Игра начнётся завтра, 27 августа, в 15:00 мск, сообщают представители молодёжной команды красно-белых в «Твиттере».



Футболисты пытались начать встречу и даже выходили на разминку, но были вынуждены вернуться в подтрибунное помещение. Поле оказалось затоплено, поэтому не было пригодно для проведения футбольного матча.



«Спартак-2» возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги, не потерпев ни одного поражения. «Краснодар-2» сражается за выживание, занимая 19-ю строчку с четырьмя очками.

26 августа в Москве должны пройти матчи пятого тура Российской Премьер-Лиги – «Локомотив» примет «Ахмат», а «Динамо» сыграет с «Зенитом».