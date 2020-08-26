Спортивный директор «Барселоны»: мы не рассматриваем вариант с уходом Месси

Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес прокомментировал возможный уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Мы не рассматриваем вариант с уходом Месси, потому что хотим, чтобы он остался. Мы планируем построить будущее „Барселоны“ вместе с лучшим игроком мира. Мы ведём внутреннюю работу, чтобы убедить Лео. Месси и „Барселона“ — это союз, который многое нам дал, и мы хотим, чтобы так и продолжалось. Мы не можем создать конфликт между клубом и Лео», — приводит слова Планеса Marca.

Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. При этом каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с ним.