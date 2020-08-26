Спортивный директор «Барселоны»: мы не рассматриваем вариант с уходом Месси

Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес прокомментировал возможный уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Мы не рассматриваем вариант с уходом Месси, потому что хотим, чтобы он остался. Мы планируем построить будущее „Барселоны“ вместе с лучшим игроком мира. Мы ведём внутреннюю работу, чтобы убедить Лео. Месси и „Барселона“ — это союз, который многое нам дал, и мы хотим, чтобы так и продолжалось. Мы не можем создать конфликт между клубом и Лео», — приводит слова Планеса Marca.
Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. При этом каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с ним.
- 26 августа 2020
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
17:10
-
17:04
-
17:03
-
16:48
-
16:33
-
16:21
-
16:19
-
16:12
-
16:03
-
15:59
-
15:52
-
15:51
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:04
-
15:03
-
14:52
-
14:34
-
14:13
-
13:56
-
13:36
-
13:35
-
13:16
-
13:08
-
12:54
-
12:49
-
12:44
-
12:25
-
12:17