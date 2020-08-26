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«Краснодар» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Краснодар» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 августа, состоится матч «Краснодар» – ЦСКА. Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери – Юнус Кошко (Белореченск).

«Краснодар», набрав 6 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 7-е место, ЦСКА (6) расположился на 8-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входят «Сочи» (11) и «Спартак» (8).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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