Евгений Луценко пропустит матчи сборной России в Лиге наций

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко получил повреждение в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с Химками (1:1). Медицинское обследование подтвердило предварительный диагноз – у форварда повреждение мышцы задней поверхности левого бедра, сообщает пресс-служба клуба.



«На восстановление понадобится не менее трёх недель. Один из факторов травмы – интенсивные нагрузки, перенапряжение в плотном графике матчей. Несмотря на восстановительные мероприятия, никто не застрахован от подобных травм», — отмечает главный врач «Арсенала» Александр Резепов.



Процесс восстановления займёт не менее трёх недель, а значит, футболист пропустит предстоящие матчи национальной команды России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).

Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией