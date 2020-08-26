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Евгений Луценко пропустит матчи сборной России в Лиге наций

Евгений Луценко пропустит матчи сборной России в Лиге наций
Футбол / РПЛ 0

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко получил повреждение в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с Химками (1:1). Медицинское обследование подтвердило предварительный диагноз – у форварда повреждение мышцы задней поверхности левого бедра, сообщает пресс-служба клуба.

«На восстановление понадобится не менее трёх недель. Один из факторов травмы – интенсивные нагрузки, перенапряжение в плотном графике матчей. Несмотря на восстановительные мероприятия, никто не застрахован от подобных травм», — отмечает главный врач «Арсенала» Александр Резепов.

Процесс восстановления займёт не менее трёх недель, а значит, футболист пропустит предстоящие матчи национальной команды России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).

Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией
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