Лионель Месси запросил у ФИФА свой трансферный сертификат

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время переберётся в новый чемпионат. Футболист запросил у ФИФА международный трансферный сертификат, который должен быть отправлен испанской ассоциацией футбола в национальную ассоциацию нового клуба игрока, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».



25 августа Месси сообщил руководству сине-гранатовых, что собирается покинуть «Барселону». Но клуб не намерен отпускать футболиста, поэтому отклоняет предложения о трансфере. В контракте аргентинского нападающего прописан пункт об отступных в размере € 700 млн.



Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить о подобном решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии. Главным претендентом на Лионеля является «Манчестер Сити».

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