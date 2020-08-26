Камано — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы на матч «Локомотива» и «Ахмата» в 5-м туре РПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Лысов, Мурило, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Рыбусь, Сильянов, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Иосифов, Смолов, Лисакович.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Харин, Кадыров, Мелкадзе.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив», набрав 7 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 4-е место, «Ахмат» (7) расположился на 6-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входят «Сочи» (11) и «Спартак» (8).