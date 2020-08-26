«Ротор» — «Спартак»: составы на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ротора» на матч 5-го тура РПЛ.

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Серченков, Давиташвили, Муллин.

Запасные: Репин, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Жигулёв.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак», набрав 8 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место, «Ротор» (1) расположился на 16-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входит «Сочи» (11).