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«Енисей» и «Чертаново» добились побед в Кубке России, «Томь» вылетела

«Енисей» и «Чертаново» добились побед в Кубке России, «Томь» вылетела
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/64 финала Кубка России красноярский «Енисей» обыграл астраханский «Волгарь» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Красноярске на стадионе «Центральный». Обслуживал матч арбитр Игорь Вертков (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Артём Смирнов (Москва) и Альмир Хатмуллин (Химки).

Счёт был открыт в начале матча — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Иван Хомуха. На 38-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Алексея Павлишина. На 75-й минуте равновесие восстановил Хуан Лескано. Победу «Енисею» принёс Фёдор Дворников, который отличился на третьей компенсированной минуте.

Также завершились ещё два матча 1/64 финала Кубка России.

«Томь» — «Нижний Новгород» — 0:1

«Акрон» — «Чертаново» — 0:1

Кубок России. 1/64 финала
26 августа 2020, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 Хомуха – 6'   1:1 Лескано – 75'   2:1 Дворников – 90+3'
Удаления: нет / Павлишин – 38'
Кубок России. 1/64 финала
26 августа 2020, среда. 14:30 МСК
Томь
Томск
Окончен
0 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Попов – 4'
Кубок России. 1/64 финала
26 августа 2020, среда. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Чертаново
Москва
0:1 Левин – 6'
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