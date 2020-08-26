«Енисей» и «Чертаново» добились побед в Кубке России, «Томь» вылетела

В матче 1/64 финала Кубка России красноярский «Енисей» обыграл астраханский «Волгарь» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Красноярске на стадионе «Центральный». Обслуживал матч арбитр Игорь Вертков (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Артём Смирнов (Москва) и Альмир Хатмуллин (Химки).

Счёт был открыт в начале матча — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Иван Хомуха. На 38-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Алексея Павлишина. На 75-й минуте равновесие восстановил Хуан Лескано. Победу «Енисею» принёс Фёдор Дворников, который отличился на третьей компенсированной минуте.

Также завершились ещё два матча 1/64 финала Кубка России.

«Томь» — «Нижний Новгород» — 0:1

«Акрон» — «Чертаново» — 0:1