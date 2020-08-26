«Енисей» и «Чертаново» добились побед в Кубке России, «Томь» вылетела
В матче 1/64 финала Кубка России красноярский «Енисей» обыграл астраханский «Волгарь» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Красноярске на стадионе «Центральный». Обслуживал матч арбитр Игорь Вертков (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Артём Смирнов (Москва) и Альмир Хатмуллин (Химки).
Счёт был открыт в начале матча — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Иван Хомуха. На 38-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Алексея Павлишина. На 75-й минуте равновесие восстановил Хуан Лескано. Победу «Енисею» принёс Фёдор Дворников, который отличился на третьей компенсированной минуте.
Также завершились ещё два матча 1/64 финала Кубка России.
«Томь» — «Нижний Новгород» — 0:1
«Акрон» — «Чертаново» — 0:1
Кубок России. 1/64 финала
26 августа 2020, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 Хомуха – 6' 1:1 Лескано – 75' 2:1 Дворников – 90+3'
Удаления: нет / Павлишин – 38'
Кубок России. 1/64 финала
26 августа 2020, среда. 14:30 МСК
Томь
Томск
Окончен
0 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Попов – 4'
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