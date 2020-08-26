«Енисей» уволил за прогулы массажиста, который работал в коронавирусной бригаде
Руководство красноярского «Енисея» уволило массажиста Нуретдина Аскерова за прогулы, хотя он работал в коронавирусной бригаде, сообщает телеграм-канал Baza.
Аскеров с марта входит в специализированную бригаду скорой помощи и не имеет возможности ходить на работу в клуб. По его словам, он находился в так называемой красной зоне, поэтому ему было запрещено совмещать работу из-за угрозы распространения коронавируса. В подтверждение своих слов Аскеров предоставил «Енисею» справку с красноярской станции скорой медицинской помощи.
«Енисей», набрав в пяти турах 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч клуб проведёт 30 августа на своём поле с «Крыльями Советов».
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