«Енисей» уволил за прогулы массажиста, который работал в коронавирусной бригаде

Руководство красноярского «Енисея» уволило массажиста Нуретдина Аскерова за прогулы, хотя он работал в коронавирусной бригаде, сообщает телеграм-канал Baza.

Аскеров с марта входит в специализированную бригаду скорой помощи и не имеет возможности ходить на работу в клуб. По его словам, он находился в так называемой красной зоне, поэтому ему было запрещено совмещать работу из-за угрозы распространения коронавируса. В подтверждение своих слов Аскеров предоставил «Енисею» справку с красноярской станции скорой медицинской помощи.

«Енисей», набрав в пяти турах 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч клуб проведёт 30 августа на своём поле с «Крыльями Советов».