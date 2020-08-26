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«Динамо» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45

«Динамо» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 августа, состоится матч «Динамо» – «Зенит». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Станислав Васильев из Ижевска. Ему будут помогать ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Денис Березнов (Москва). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Динамо», набрав 7 очков в 5 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 5-е место. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входят «Сочи» (11) и «Спартак» (8).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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