Гол «Лудогорца» в ворота ЦСКА признан самым красивым голом сезона Лиги Европы

Мяч, забитый в ворота московского ЦСКА нападающим болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешерю, признан УЕФА самым красивым голом минувшего сезона в Лиге Европы, сообщает пресс-служба организации.

Румынский форвард забил первый мяч в ворота «армейцев» кручёным ударом с лёта с линии штрафной. Матч, в котором Кешерю оформил хет-трик, проходил 19 сентября 2019 года и завершился победой «Лудогорца» со счётом 5:1.

В десятку самых красивых голов также попал мяч, который забил пяткой португальский полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш в ворота турецкого «Трабзонспора» в матче, прошедшем 7 ноября 2019 года (3:1).

Второе место в списке самых красивых голов занял гол полузащитника «Вулверхэмптон Уондерерс» Рубена Невеша в ворота «Эспаньола» (4:0). Тройку замкнул гол форварда «Манчестер Юнайтед» Одиона Игало в ворота австрийского ЛАСКа (5:0).