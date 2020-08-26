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Фердинанд: Лэмпард хочет подписать Месси в «Челси»

Фердинанд: Лэмпард хочет подписать Месси в «Челси»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд на своей странице в «Твиттере» сообщил, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард собирается организовать переход нападающего Лионеля Месси в лондонский клуб.

«Манчестер Юнайтед» ранее начал переговоры по трансферу аргентинского нападающего «Барселоны». По данным источника, представители английского клуба провели предварительные переговоры с отцом Месси Хорхе.

25 августа Месси сообщил руководству сине-гранатовых, что собирается покинуть «Барселону». Клуб не намерен отпускать его, поэтому отклоняет предложения о трансфере. В контракте аргентинского нападающего прописан пункт об отступных в размере € 700 млн.

Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с отцом Месси
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