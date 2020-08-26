Тедеско прокомментировал невызов Соболева в сборную России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о невызове в сборную России нападающего красно-белых Александра Соболева.



«Соболев и сборная России? Не мне судить об этом, я тренер «Спартака», Черчесов — национальной команды. Специалист сделал свой выбор, который был весьма сложным. Александр — хороший футболист, он себя ещё проявит. У Черчесова много работы, много хороших игроков, которые претендуют на попадание в сборную. Мы с Соболевым не разговаривали об этом», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Все на Матч!»

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Соболев не получил вызов в национальную команду, так как ранее у него произошёл конфликт с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.