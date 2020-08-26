«Оренбург» обыграл «Аланию» в Кубке России
В матче 1/64 финала Кубка России «Оренбург» победил владикавказскую «Аланию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживал матч арбитр Егор Егоров (Нижний Новгород), ассистировали ему судьи на линиях Владислав Французов (Нижнекамск) и Кирилл Шорин (Орёл).
Счёт был открыт в первом тайме — на 19-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Козлов. Через несколько минут преимущество оренбургского клуба увеличил Джоэль Фамейе. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Батраз Гурциев.
«Оренбург» и «Алания» в нынешнем сезоне выступают в Футбольной национальной лиге. «Оренбург», набрав в пяти турах 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице. «Алания» (4) — на 18-м месте.
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