«Ростов» — «Урал»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Смирнов, Поярков, Ковалёв. Хашимото, Полоз, Долгов, Тошевски.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Бавин, Подберёзкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк.
Запасные: Годзюр, Полетаев, Ароян, Золотов, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.
«Ростов», набрав 6 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 9-е место. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входят «Сочи» (11) и московский «Спартак» (8).
- 26 августа 2020
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