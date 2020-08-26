«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев. Шуньич, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Игбун.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Терехов, Грулёв, Карапузов, Москвичёв, Моро, Комличенко.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.
Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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