«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев. Шуньич, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Игбун.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Терехов, Грулёв, Карапузов, Москвичёв, Моро, Комличенко.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони, Шамкин.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.