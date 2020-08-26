Лионель Месси не перейдёт в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» не будет подписывать аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Marca.

По данным источника, французский клуб не планирует дорогостоящую покупку, как это было сделано при трансферах Неймара и Килиана Мбаппе. Приоритетными задачами «ПСЖ» являются покупка правого защитника, центрального защитника, полузащитника, и, возможно, запасного форварда. Этим летом парижане уже потратили € 50 млн на выкуп прав на нападающего «Интера» Мауро Икарди.

25 августа Месси сообщил руководству сине-гранатовых, что собирается покинуть «Барселону». Клуб не намерен отпускать его, поэтому отклоняет предложения о трансфере. В контракте аргентинского нападающего прописан пункт об отступных в размере € 700 млн.



Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.