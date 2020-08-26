Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лионель Месси не перейдёт в «ПСЖ»

Лионель Месси не перейдёт в «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

«Пари Сен-Жермен» не будет подписывать аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Marca.

По данным источника, французский клуб не планирует дорогостоящую покупку, как это было сделано при трансферах Неймара и Килиана Мбаппе. Приоритетными задачами «ПСЖ» являются покупка правого защитника, центрального защитника, полузащитника, и, возможно, запасного форварда. Этим летом парижане уже потратили € 50 млн на выкуп прав на нападающего «Интера» Мауро Икарди.

25 августа Месси сообщил руководству сине-гранатовых, что собирается покинуть «Барселону». Клуб не намерен отпускать его, поэтому отклоняет предложения о трансфере. В контракте аргентинского нападающего прописан пункт об отступных в размере € 700 млн.

Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с отцом Месси
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020