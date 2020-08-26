«Потеря с точки зрения футбола». Карпин — о переходе Зайнутдинова в ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем с «Уралом» высказался о переходе полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в ЦСКА.



«Готовились как обычно, когда времени нет на тренировки, было всего два дня – восстанавливались. Ерёменко сыграл 60 минут с «Динамо», не летал в Уфу, да, противопоказано. Тренировался. Думаю, должен выглядеть даже лучше, чем с «Динамо».



Полоз? Только что сказал, что восстанавливались и тренировка была лишь вчера перед матчем, времени практически не было, чтобы понять его состояние. Предполагаю, не самое плохое, сомнений особых нет.



Естественно, не буду рассказывать, что мы подметили в матчах „Урала“, это не для широкой аудитории. Постараемся сделать так, чтобы мы набрали очки дома. Для этого работаем и тренируемся.



Переход Зайнутдинова, конечно, потеря с точки зрения футбола. Этот человек два года всего лишь провёл здесь, начал выходить на определённый уровень, на котором хотели бы его видеть, и совершён трансфер. Понятно, это для нас потеря. Но двигаемся дальше, здесь ничего сделать не можем», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Зайнутдинов: «Ростов» стал для меня семьёй, я был по-настоящему счастлив