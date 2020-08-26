«Велес» разгромил «Балтику» в Кубке России

В матче 1/64 финала Кубка России московский «Велес» разгромил калининградскую «Балтику» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Домодедово на стадионе «Авангард». Обслуживал матч арбитр Сергей Цыганок (Владивосток).
Счёт был открыт в начале матча — на 12-й минуте автором забитого мяча стал Наилсон. На 40-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Илья Стефанович, которому ассистировал Кирилл Родионов. В начале второго тайма «Велес» вывел вперёд Стефанович с передачи Родионова. На 73-й минуте третий гол забил Артур Галоян с паса Родионова. Окончательный счёт на 88-й минуте установил Галоян, которому ассистировал Руслан Фищенко.
В другом матче 1/64 финала Кубка России нижнекамский «Нефтехимик» на своём поле проиграл брянскому «Динамо» со счётом 0:1.
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