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«Велес» разгромил «Балтику» в Кубке России

«Велес» разгромил «Балтику» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/64 финала Кубка России московский «Велес» разгромил калининградскую «Балтику» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Домодедово на стадионе «Авангард». Обслуживал матч арбитр Сергей Цыганок (Владивосток).

Счёт был открыт в начале матча — на 12-й минуте автором забитого мяча стал Наилсон. На 40-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Илья Стефанович, которому ассистировал Кирилл Родионов. В начале второго тайма «Велес» вывел вперёд Стефанович с передачи Родионова. На 73-й минуте третий гол забил Артур Галоян с паса Родионова. Окончательный счёт на 88-й минуте установил Галоян, которому ассистировал Руслан Фищенко.

В другом матче 1/64 финала Кубка России нижнекамский «Нефтехимик» на своём поле проиграл брянскому «Динамо» со счётом 0:1.

Кубок России. 1/64 финала
26 августа 2020, среда. 18:30 МСК
Велес
Москва
Окончен
4 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Наилсон – 12'   1:1 Стефанович – 40'   2:1 Стефанович – 49'   3:1 Галоян – 73'   4:1 Галоян – 88'
Удаления: Ботака-Иобома – 90+4' / нет
Кубок России. 1/64 финала
26 августа 2020, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Динамо-Брянск
Брянск
0:1 Пикатов – 84'
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