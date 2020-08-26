«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Хендерсоном

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о продлении контракта с вратарём Дином Хендерсоном. Голкипер подписал соглашение до лета 2025 года.

Фотографию можно посмотреть в официальном «инстаграме» английского клуба.

23-летний Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне голкипер выступал за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 33 мяча и получил две жёлтые карточки. В октябре 2019 года голкипер был вызван в сборную Англии, но за главную команду страны не дебютировал.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в турнирной таблице АПЛ и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.