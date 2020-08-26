Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«АЗ Алкмар», «Карабах» и «Маккаби» одержали победы во 2-м раунде квалификации ЛЧ

«АЗ Алкмар», «Карабах» и «Маккаби» одержали победы во 2-м раунде квалификации ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «АЗ Алкмар» со счётом 3:1 обыграл «Викторию Пльзень». Встреча состоялась в Алкмаре на стадионе «АФАС». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью, ассистировали судьи на линиях Руй Тейшейра и Луиш Кампуш.

Счёт на 78-й минуте открыл Давид Лимберски. Хозяева отыгрались на пятой компенсированной минуте благодаря голу Теуна Коопмейнерса, который реализовал пенальти. На 98-й минуте хозяев вывел вперёд Альберт Гудмундссон. В концовке ещё один гол забил Гудмундссон, оформив дубль.

Завершилось ещё три матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Судува» (Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 0:3

«Целе» (Словения) — «Мольде» (Норвегия) — 1:2

«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия) — 2:1

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 17:30 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
3 : 1
ДВ
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Лимберски – 78'   1:1 Коопмейнерс – 90+5' (пен)   2:1 Гудмундссон – 98'   3:1 Гудмундссон – 118'
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Судува
Мариямполе, Литва
Окончен
0 : 3
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Рикан – 30'   0:2 Блэкмен – 74'   0:3 Давидзада – 90+2'
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
1 : 2
Мольде
Мольде, Норвегия
1:0 Лотрич – 38'   1:1 Хуссейн – 57'   1:2 Джеймс – 74'
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Урош Матић – 22' (пен)   2:0 Эмрели – 63'   2:1 Кастаньеда – 78'
Удаления: нет / Абанг – 37'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020