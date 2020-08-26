«АЗ Алкмар», «Карабах» и «Маккаби» одержали победы во 2-м раунде квалификации ЛЧ

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «АЗ Алкмар» со счётом 3:1 обыграл «Викторию Пльзень». Встреча состоялась в Алкмаре на стадионе «АФАС». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью, ассистировали судьи на линиях Руй Тейшейра и Луиш Кампуш.
Счёт на 78-й минуте открыл Давид Лимберски. Хозяева отыгрались на пятой компенсированной минуте благодаря голу Теуна Коопмейнерса, который реализовал пенальти. На 98-й минуте хозяев вывел вперёд Альберт Гудмундссон. В концовке ещё один гол забил Гудмундссон, оформив дубль.
Завершилось ещё три матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Судува» (Литва) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 0:3
«Целе» (Словения) — «Мольде» (Норвегия) — 1:2
«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия) — 2:1
- 26 августа 2020
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