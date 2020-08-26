«Повезло, что так вышло». Талалаев прокомментировал победу «Ахмата» над «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о победе в матче с «Локомотивом» (3:2).
«Хотел бы поздравить болельщиков „Ахмата“ с победой, мы давно не выигрывали у „Локо“. Первый тайм наша команда сыграла хорошо, выполнила всё, о чем договаривались. Второй получился нервным и рваным из-за наших ошибок и потерь. Будем работать, чтобы их не было, как и красных карточек.
«Локомотив» имел на один день меньше подготовки плюс потерял двух системообразущих игроков — Баринова и Миранчука. Нам повезло, что так вышло. Но сама по себе победа — победа духа», — передаёт слова Талалаева корреспондент „Чемпионата“ Полина Куимова.
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» со счётом 2:3 проиграл грозненскому «Ахмату». Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Владимир Ильин, ему ассистировал Максим Ненахов. В концовке тайма преимущество грозненского клуба увеличил Артём Тимофеев с передачи Ильина.
В начале второго тайма «железнодорожники» сократили разрыв в счёте — Антон Миранчук отправил мяч в ворота соперников с пенальти. На 58-й минуте третий гол забил Бернард Бериша с паса Георгия Мелкадзе. На 77-й минуте забил Гжегож Крыховяк.
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