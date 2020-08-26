Доменико Тедеско: Мамаев курган — удивительное место, очень мощное

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о Волгограде, где его команда в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0 обыграла «Ротор».

«Мамаев Курган — удивительное место, очень мощное. Получил большие эмоции от увиденного. Что касается атмосферы на «Волгоград Арене», было круто увидеть столько зрителей. Фанаты «Ротора» гнали команду вперёд весь матч, впрочем, как и наши. Видел эту «Арену» вчера вечером в ночной подсветке — очень красиво, в цветах российского триколора", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

«Спартак», набрав 11 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (1) — на последнем, 16-м месте.