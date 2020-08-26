Себастьяна Дриусси унесли с поля на носилках в матче с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил повреждение в матче с «Динамо» (0:0, первый тайм).

На 15-й минуте аргентинца унесли с поля на носилках. Вместо Дриусси на поле вышел полузащитник Андрей Мостовой.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ему помогают ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Денис Березнов (Москва). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Динамо», в 5 матчах набрав 7 очков, занимает в турнирной таблице РПЛ 5-е место. Лидером соревнований является «Зенит» (12), в тройку лидеров входят «Сочи» (11) и «Спартак» (8).