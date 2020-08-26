Хацкевич: Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал проигрыш своей команды в матче 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).
«Неплохой матч. Было ощущение беспокойства после игры с «Сочи», где мы неуверенно провели первый тайм. Здесь первый тайм провели лучше. Во второй половине после пропущенного гола заиграли агрессивнее. Создавали моменты, но мало создавать — их надо реализовывать.
На сегодня мы первым номером играть не можем. Исходим из качества футболистов и их взаимопонимания. В первом тайме у нас не всё получалось, но главный момент тайма удалось создать. Тогда как раз мастерства и не хватило.
Манучарян не смог продолжить игру из-за сотрясения. По глазам даже сейчас было видно в раздевалке, что ему не очень хорошо.
Пенальти? Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм», — передаёт слова Хацкевича корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 26 августа 2020
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