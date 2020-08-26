Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Хацкевич: Жано нет сейчас в Волгограде, он ещё не привёл себя в порядок

Александр Хацкевич: Жано нет сейчас в Волгограде, он ещё не привёл себя в порядок
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о проблемах с комплектованием команды.

«Нам нужно усиление по атаке в первую очередь. Очень нужен мощный форвард, чтобы можно было сыграть через фланги, если проигрываем и нужно навалиться на соперника. Мы проигрываем в антропометрии. У нас только один Муллин, но в районе вратарской ему не хватает мощности, чтобы продавить.

Пискунов на время переведён в «Ротор-2». У Микелтадзе проблемы с коленом, он не тренируется. Жано нет сейчас в Волгограде, а значит, он еще не привёл себя в порядок.

Кверквелия – очень опытный футболист. Через игры он приведёт себя в порядок. Пока нам тяжело заполучить игроков, которых хотим. Это реальность», — передаёт слова Хацкевича корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Хацкевич: Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020