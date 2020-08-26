Александр Хацкевич: Жано нет сейчас в Волгограде, он ещё не привёл себя в порядок

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о проблемах с комплектованием команды.
«Нам нужно усиление по атаке в первую очередь. Очень нужен мощный форвард, чтобы можно было сыграть через фланги, если проигрываем и нужно навалиться на соперника. Мы проигрываем в антропометрии. У нас только один Муллин, но в районе вратарской ему не хватает мощности, чтобы продавить.
Пискунов на время переведён в «Ротор-2». У Микелтадзе проблемы с коленом, он не тренируется. Жано нет сейчас в Волгограде, а значит, он еще не привёл себя в порядок.
Кверквелия – очень опытный футболист. Через игры он приведёт себя в порядок. Пока нам тяжело заполучить игроков, которых хотим. Это реальность», — передаёт слова Хацкевича корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 26 августа 2020
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