Александр Хацкевич: Жано нет сейчас в Волгограде, он ещё не привёл себя в порядок

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о проблемах с комплектованием команды.

«Нам нужно усиление по атаке в первую очередь. Очень нужен мощный форвард, чтобы можно было сыграть через фланги, если проигрываем и нужно навалиться на соперника. Мы проигрываем в антропометрии. У нас только один Муллин, но в районе вратарской ему не хватает мощности, чтобы продавить.



Пискунов на время переведён в «Ротор-2». У Микелтадзе проблемы с коленом, он не тренируется. Жано нет сейчас в Волгограде, а значит, он еще не привёл себя в порядок.



Кверквелия – очень опытный футболист. Через игры он приведёт себя в порядок. Пока нам тяжело заполучить игроков, которых хотим. Это реальность», — передаёт слова Хацкевича корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.