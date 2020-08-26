Газизов: пенальти был. До этого «Спартаку» такое не ставили, сейчас назначили

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче с «Ротором» (1:0).

«Пенальти был. Просто до этого нам такое не ставили, сейчас назначили. Были и другие моменты, арбитр всё сделал правильно. Бригада хорошо отсудила. Если у кого-то есть вопросы, пусть задают в судейский комитет, им ответят. Когда судейство было плохое, мы в играх вели себя корректно, поэтому не буду дальше комментировать.



РФС проводит работу в отношении судейства, оно становится более квалифицированным. Но это не наша работа, а общая. Самое большое достояние — наши болельщики, они же тоже были недовольны», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.