Защитник «Ахмата» Ненахов: с «Локомотивом» однозначно наиграли на три очка

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов, отдавший голевую передачу в матче с «Локомотивом», поделился впечатлениями от победы во встрече 5-го тура РПЛ. В Москве «Ахмат» выиграл — 3:2.
«Получилась очень эмоциональная игра. Думаю, выиграли закономерно, потому что хорошо подготовились, разобрали соперника и смогли воспользоваться своими шансами. Конечно, во втором тайме моментами пришлось непросто, после удаления было давление на наши ворота, но победу мы заслужили.
Однозначно наиграли на три очка. Голевой пас в эпизоде с первым голом? Увидел свободную зону и сделал передачу. Всё остальное — заслуга нападающего: он чётко реализовал выход один на один", — сказала Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
21-летний Ненахов — воспитанник московского «Динамо».
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