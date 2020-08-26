Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Ахмата» Ненахов: с «Локомотивом» однозначно наиграли на три очка

Защитник «Ахмата» Ненахов: с «Локомотивом» однозначно наиграли на три очка
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов, отдавший голевую передачу в матче с «Локомотивом», поделился впечатлениями от победы во встрече 5-го тура РПЛ. В Москве «Ахмат» выиграл — 3:2.

«Получилась очень эмоциональная игра. Думаю, выиграли закономерно, потому что хорошо подготовились, разобрали соперника и смогли воспользоваться своими шансами. Конечно, во втором тайме моментами пришлось непросто, после удаления было давление на наши ворота, но победу мы заслужили.

Однозначно наиграли на три очка. Голевой пас в эпизоде с первым голом? Увидел свободную зону и сделал передачу. Всё остальное — заслуга нападающего: он чётко реализовал выход один на один", — сказала Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21-летний Ненахов — воспитанник московского «Динамо».

«Локомотив» проиграл «Ахмату» в Москве
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020