«Торпедо» проиграло «Шиннику» и вылетело из Кубка России

В матче 1/64 финала Кубка России московское «Торпедо» со счётом 1:2 проиграло ярославскому «Шиннику». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники».

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Денис Кутин. В конце тайма преимущество ярославского клуба увеличил Сергей Самодин. На 79-й минуте разрыв в счёте сократил Владислав Адаев. В ходе матча болельщики «Торпедо» оскорбляли главного тренера Сергея Игнашевича и требовали его отставки.

В другом матче 1/64 финала Кубка России песчанокопская «Чайка» на своём поле со счётом 0:2 проиграла ивановскому «Текстильщику». В конце первого тайма счёт открыл Илья Мосейчук. На 81-й минуте минуте преимущество гостей увеличил Максим Сидоров.