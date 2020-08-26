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«Торпедо» проиграло «Шиннику» и вылетело из Кубка России

«Торпедо» проиграло «Шиннику» и вылетело из Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/64 финала Кубка России московское «Торпедо» со счётом 1:2 проиграло ярославскому «Шиннику». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники».

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Денис Кутин. В конце тайма преимущество ярославского клуба увеличил Сергей Самодин. На 79-й минуте разрыв в счёте сократил Владислав Адаев. В ходе матча болельщики «Торпедо» оскорбляли главного тренера Сергея Игнашевича и требовали его отставки.

В другом матче 1/64 финала Кубка России песчанокопская «Чайка» на своём поле со счётом 0:2 проиграла ивановскому «Текстильщику». В конце первого тайма счёт открыл Илья Мосейчук. На 81-й минуте минуте преимущество гостей увеличил Максим Сидоров.

Кубок России. 1/64 финала
26 августа 2020, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Кутин – 9'   0:2 Самодин – 44'   1:2 Нетфуллин – 79'
Удаления: – 52' / нет
Кубок России. 1/64 финала
26 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 2
Текстильщик
Иваново
0:1 Мосейчук – 45'   0:2 Сидоров – 81'
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