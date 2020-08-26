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Соболев: думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой

Соболев: думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (1:0). Форвард поделился мнением о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Тяжёлый матч, соперник глубоко оборонялся. Рад, что забили гол и выиграли. Сборная? Расстроился, что не вызывали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артёмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всё произошло в игре, всё остаётся на поле. После травмы Луценко контактов не было, желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов", — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Тедеско прокомментировал невызов Соболева в сборную России
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