«Динамо» — «Зенит»: Шуньич открыл счёт

Защитник «Динамо» Тони Шуньич забил первый гол в матче с «Зенитом».

На 40-й минуте Себастьян Шиманьски исполнил подачу со штрафного с левого фланга в центр на линию вратарской, откуда Шуньич ударом головой отправил мяч точно в цель.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ему помогают ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Денис Березнов (Москва). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Динамо», в 5 матчах набрав 7 очков, занимает в турнирной таблице РПЛ 5-е место. Лидером соревнований является «Зенит» (12), в тройку лидеров входят «Сочи» (11) и «Спартак» (8).