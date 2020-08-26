Слуцкий: Шатов ещё очень плохо выглядит функционально

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0).



«В таких матчах крайне важно забивать первыми. Такая команда, как «Уфа», делает упор на оборонительные действия и контратаки. Если пропускаешь с такими командами первым, то отыграться почти невозможно. Если забиваешь, есть шансы увеличить преимущество. Не скажу, что мы забили сверхранний мяч, но и не такой поздний. Ранний мяч во втором тайме. Думаю, он и определил дальнейший ход.



Что сказал в раздевалке в перерыве? Если бы я что-то говорил и команда забивала, говорил бы это постоянно. Это так не работает. Мы провели определённые перестановки, наметили определённые зоны, это рабочая корректировка. Это не имеет прямой корреляции.



В игре Шатова и Бакаева не то что что-то не устроило. Во-первых, понимаю, какие позиции мы можем усилить, какие у нас есть замены. Шатов ещё очень плохо выглядит функционально — матч с ЦСКА он провел, оттренировавшись однажды за трёхнедельный срок. А Бакаев и Макаров, скажем так, находятся в постоянной конкуренции друг с другом, и здесь тоже эта замена абсолютно статистическая.



Иногда Хвича бьёт во вратаря, иногда бьёт точнее, иногда, как сегодня, бьёт, потом срабатывает добивание. Главное, что он бьёт и в каждом матче имеет большое количество моментов. Когда ждать появления Хвана в основе? Хоть когда», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» разгромил «Уфу» благодаря дублю Макарова