Гол Хасимото принёс победу «Ростову» во втором матче подряд

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 59-й минуте встречи забил хавбек ростовчан Кэнто Хасимото. Роман Ерёменко от угла поля выполнил подачу в штрафную, где после нескольких рикошетов Хасимото здорово поймал мяч на ногу и пробил под перекладину ворот.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Ему помогали Максим Гаврилин (Владимир) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Отметим, в предыдущем матче, с «Уфой», победу «Ростову» также принёс гол Хасимото.

«Ростов», в 5 матчах набрав 9 очков, занимает в турнирной таблице РПЛ 6-е место. «Урал» (5) — на 12-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку входят «Сочи» (11) и московский «Спартак» (11).