«Локомотива» и «Лудогорец» проиграли в квалификации Лиги чемпионов

В матче 2-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов загребская «Локомотива» со счётом 0:1 проиграла венскому «Рапиду». Встреча состоялась в Загребе на стадионе «Кранчевичева». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, ассистировали судьи на линиях Роберто Алонсо Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра.

Единственный гол был забит в первом тайме — на 32-й минуте автором забитого мяча стал Эркан Кара.

В другом матче 2-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов разградский «Лудогорец» уступил хернингскому «Мидтьюлланну» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Обслуживала матч украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом, ассистировали судьи на линиях Александр Корнийко и Александр Беркут. Единственный гол на 78-й минуте забил Жозе Франсисо дос Сантос Жуниор.