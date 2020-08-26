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«Локомотива» и «Лудогорец» проиграли в квалификации Лиги чемпионов

«Локомотива» и «Лудогорец» проиграли в квалификации Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов загребская «Локомотива» со счётом 0:1 проиграла венскому «Рапиду». Встреча состоялась в Загребе на стадионе «Кранчевичева». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, ассистировали судьи на линиях Роберто Алонсо Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра.

Единственный гол был забит в первом тайме — на 32-й минуте автором забитого мяча стал Эркан Кара.

В другом матче 2-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов разградский «Лудогорец» уступил хернингскому «Мидтьюлланну» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Обслуживала матч украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом, ассистировали судьи на линиях Александр Корнийко и Александр Беркут. Единственный гол на 78-й минуте забил Жозе Франсисо дос Сантос Жуниор.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 20:00 МСК
Локомотива
Загреб, Хорватия
Окончен
0 : 1
Рапид В
Вена, Австрия
0:1 Кара – 32'
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
26 августа 2020, среда. 20:30 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
0 : 1
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 дос Сантос Жуниор – 78'
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