«Локомотива» и «Лудогорец» проиграли в квалификации Лиги чемпионов

В матче 2-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов загребская «Локомотива» со счётом 0:1 проиграла венскому «Рапиду». Встреча состоялась в Загребе на стадионе «Кранчевичева». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, ассистировали судьи на линиях Роберто Алонсо Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра.
Единственный гол был забит в первом тайме — на 32-й минуте автором забитого мяча стал Эркан Кара.
В другом матче 2-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов разградский «Лудогорец» уступил хернингскому «Мидтьюлланну» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Обслуживала матч украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом, ассистировали судьи на линиях Александр Корнийко и Александр Беркут. Единственный гол на 78-й минуте забил Жозе Франсисо дос Сантос Жуниор.
- 26 августа 2020
-
23:37
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:16
-
23:10
-
22:59
-
22:43
-
22:42
-
22:29
-
22:29
-
22:23
-
22:22
-
22:21
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:31
-
21:28
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:11
-
21:07
-
21:05
-
21:05
-
21:03
-
21:02