«Зенит» впервые проиграл в РПЛ за последние 11 месяцев
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде со счётом 0:1 уступил московскому «Динамо». Клуб из Санкт-Петербурга проиграл в чемпионате России впервые за последние 11 месяцев.
В последний раз до этого «Зенит» проигрывал в РПЛ 28 сентября 2019 года в гостевом матче 11-го тура с московским «Локомотивом» (0:1). Таким образом, петербургский клуб прервал серию из 23 матчей без поражений.
«Зенит», в пяти турах набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ближайшие преследователи — «Спартак» и «Сочи» — отстают от лидера на одно очко. В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 16:00 мск.
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